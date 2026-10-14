AÇIKLANDI! 2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu! Sınav giriş belgesi için tıklayınız
Yüz binler kamuya atanmak için 2026 KPSS Ortaöğretim'de ter dökecek. Sınava 11 gün kaldı ve akıllarda sınav giriş belgesi var. Bugün yine peş peşe gelen soru "2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak" şeklinde...
KPSS Ortaöğretim için heyecan dorukta... Gözler sınav yerleri için ÖSYM'de... Kurumun resmi sitesi sık sık ziyaret edilirken bilgi almak adına "2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.
2026 KPSS Ortaöğretim sınav yerleri belli oldu
ÖSYM saat 14.00'te yaptığı duyuruda "25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim sınavına (2026-KPSS Ortaöğretim) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 14 Ekim tarihinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecek.
2025-KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sınavın sonuçları ise 19 Kasım 2026'da ilan edilecek.