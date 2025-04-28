AÇIKLANDI! AÖF vize sınav sonuçları erişime açıldı... Sınav sonucu sorgulama

AÖF sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyordu. Yeni haftada aramalar sıklamış durumdaydı. Binlerce kişi "AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?", "AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye soruyordu ki Anadolu Üniversitesi beklenen duyuruyu yaptı.

AÖF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi son sınav sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten sonuçlara ulaşabilirsiniz.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SONUÇ SORGULAMA

2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçlarına itirazlar 2(iki) iş günü içinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir. 29 Nisan 2025 saat 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacak.