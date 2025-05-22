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AÇIKLANDI! HMGS sonuçları erişime açıldı! Sonuç sorgulama ekranı...

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları bugün açıklanıyordu. ÖSYM yaptığı duyuru ile sonuçların erişime açıldığını belirtti. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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AÇIKLANDI! HMGS sonuçları erişime açıldı! Sonuç sorgulama ekranı...
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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) ilk kez 2024 yılında gerçekleşmişti. Bu yıl da sınav 27 Nisan'da yapıldı. Bugün adaylar için önemli bir gündü. ÖSYM sonuçların ilan edildiğini belirtti.

AÇIKLANDI! HMGS sonuçları erişime açıldı! Sonuç sorgulama ekranı... - Resim : 1

HMGS sonuçları açıklandı

HMGS/1 sonuçları açıklandı. ÖSYM'den yapılan duyuruda "27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır." denildi.

2025-HMGS/1 sonuçları için tıklayınız

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

 

Kaynak: HABER MERKEZİ