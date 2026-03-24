AÇIKLANDI! MSÜ sonuçları erişime açıldı! Sonuç sorgulama sayfası
Yüz binlerce adayın gözü kulağı ÖSYM'deydi... Subay ve astsubay adayları MSÜ sonuçlarına odaklanıp tarih bilgisine ulaşmaya çalışırken ÖSYM'den son dakika müjdeli haber geldi.
MSÜ sonuçları için heyecan dorukta... Askeri öğrenci adayları sürekli olarak Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi sitesini hem de ÖSYM'yi ziyaret ediyor. Tarih daha önce belirtilmişti fakat ÖSYM bugün sürpriz bir duyuru yaptı.
ÖSYM tarafından MSÜ sonuçları 2 gün önceden açıklandı. Normalde 26 Mart'ta açıklanaması beklnenen sonuçlar erkenden erişime açıldı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Mart 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.