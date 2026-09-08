AÇIKLANDI! ÖSYM tarafından 2026 DGS tercih sonuçları ilan edildi

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Günlerdir beklenen haber 10.30'da geldi. ÖSYM 2026 DGS tercih sonuçlarını ilan etti.

2026 DGS tercih sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında "27 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında tercihleri alınan 2026 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2026-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 08 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir" diye belirtti.

2026 DGS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında (16 Eylül 2026 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmekte... Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmekte...