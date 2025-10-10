AÇIKLANDI! ÖSYM tarafından TUS tercih sonuçları erişime açıldı
TUS tercih döneminin sona ermesiyle birlikte sonuç aramaları hızlandı. İşlemlerin üzerinden 4 gün geçerken sonuç tarihleri merak ediliyordu. ÖSYM 15.15'te adayların beklediği duyuruyu geçti.
TUS tercih sonuçları için bekleyiş sürüyordu. 6 Ekim'de son bulan tercih işlemleri sonrası sonuç tarihinin ÖSYM'nin takviminde yer almaması nedeniyle adaylar bilgi alma peşindeydi.. Bu sebeple sıkça başvurulan soru ise "TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyordu. ÖSYM müjdeli haberi adaylara geçti.
TUS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2. dönem TUS tercih sonuçları 15.15'te ilan edildi. ÖSYM yaptığı açıklamada "29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2025-TUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır." diye belirtti.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.