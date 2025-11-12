AÇIKLANDI! SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI BELLİ OLDU... Sonuç sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı için bugün kura çekimi gerçekleşti. Saat 09.00'da başlayan İŞKUR kura çekimi yaklaşık 2 saat sürerken canlı yayını kaçıranlar şimdi kesin kura sonuçlarını araştırıyor. Bakanlık saat 17.00'de beklenen duyuruyu yaptı.
Bugün Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 sürekli işçi alım ilanına başvurunlar için büyük bir gündü. Sabah başlayan kuralar sona erdi. Binlerce kişi canlı yayında kurayı takip ederken kaçıranlar ise sonuçları araştırmaya başladı.
Sağlık Bakanlığı 2 bin 764 işçi alımı kura sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı işçi alım kura sonuçları saat 17.00'de yapılan duyuru ile ilan edildi.
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları için tıklayınız
Adaylar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ