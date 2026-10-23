AÇIKLANDI! Türkşeker kura sonuçları erişime açıldı

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Türkşeker 99 engelli ve eski hükümlü ile makina fabrikalarına 83 sürekli işçi alacak. Noter huzurunda kura çekildi sıra geldi sonuçların ilanına... Binlerce kişi Türkşeker resmi sitesini kontrol ederken "Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

Türkşeker kura sonuçları açıklandı mı?

Türkşeker kura sonuçları açıklandı. Aşağıdaki linkten sonuçlarınıza ulaşabilirsiniz.

Noter Onaylı Kura Sonucu Belgeleri ile Sözlü ve Uygulama Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylar Listesi ekte sunulmuş olup sınav tarihi, sınav yeri ve saati www.turkseker.gov.tr adresinden bilahare duyurulacak.

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