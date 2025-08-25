AÇIKLANDI! YKS tercih sonuçları ilan edildi! ÖSYM YKS sonuç sorgulama ekranı

13 Ağustos'ta son eren 2025 YKS tercih işlemlerinin sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş söz konusuydu. Yeni haftanın ilk gününde beklentiler iyice artarken ÖSYM'den müjdeli haber geldi.

YKS tercih sonuçları açıklandı

ÖSYM saat 09.45'te yaptığı duyuru ile YKS tercih sonuçlarını ilan etti. Kurum'dan yapılan açıklamada "2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 25 Ağustos 2025 tarihinde saat 09.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2025-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır." denildi.

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Başkan Ersoy'dan açıklama

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Ali Bayram Ersoy X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'http://ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz.

Sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, her birinize ayrı ayrı üstün başarılar temenni ediyorum.