Açıköğretim sınav giriş bilgileri açıklandı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınav giriş bilgileri açıklandı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınav giriş bilgileri açıklandı. Sınav 25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Öğrencilerimiz sınav giriş bilgilerini 'Anadolu Mobil' uygulamamızdan görüntüleyebilir. Sınav giriş belgeleri, gün içinde öğrenci otomasyonundan erişime açılacak ve sayfamızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA