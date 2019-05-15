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Açıköğretim sınav giriş bilgileri açıklandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınav giriş bilgileri açıklandı.

Açıköğretim sınav giriş bilgileri açıklandı
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi dönem sonu sınav giriş bilgileri açıklandı. Sınav  25-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada "Öğrencilerimiz sınav giriş bilgilerini 'Anadolu Mobil' uygulamamızdan görüntüleyebilir. Sınav giriş belgeleri, gün içinde öğrenci otomasyonundan erişime açılacak ve sayfamızdan duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

açıköğretim Anadolu Üniversitesi