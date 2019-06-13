ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
23 °C

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesinin bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Açıköğretim sınav sonuçları açıklandı
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Anadolu Üniversitesinin bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçları açıklandı.

Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 bahar yarıyılı dönem sonu sınav sonuçlarının ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, sonuçların üniversiteye ait "www.anadolu.edu.tr" internet sitesi ile Anadolu Mobil Uygulaması'ndan öğrenilebileceği duyuruldu.

Kaynak: AA