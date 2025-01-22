Aciller doldu, salgın her yerde! Covid, influenza, mevsimsel grip: Uzmanından 'kombo virüs' uyarısı!

Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Dr. Bahar Gülcay Çat, son günlerde üst solunum yolu enfeksiyonlarının yaygın bir şekilde arttığını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Covid-19, influenza ve mevsimsel grip gibi virüslerin aynı anda yayılmasının halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade eden Dr. Çat, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve çocukların korunmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

“Kombo virüs tehdidi”

Covid-19, influenza ve mevsimsel üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir arada bulunmasının acil servislerde yoğunluğa neden olduğunu belirten Çat, “Bu virüsler bir arada yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve kas-eklem ağrıları gibi şikayetlere yol açıyor. Literatürde bu durum ‘kombo virüs’ olarak tanımlanıyor ve etkileri oldukça ciddi” dedi.

Kapalı alanlarda maske ve havalandırma uyarısı

Kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Çat, şu önerilerde bulundu:

“Kapalı alanların düzenli olarak havalandırılması ve sosyal mesafenin korunması büyük önem taşıyor. Kalabalık alanlara girdiğimizde maske kullanımı çok etkili bir yöntem. Ayrıca bağışıklık sistemini desteklemek için C vitamini içeren mevsim sebze ve meyvelerini tüketmeyi öneriyoruz.”

Kronik hastalar, yaşlılar ve çocuklar daha fazla korunmalı

Hastalıklardan korunmanın yanı sıra enfekte olmuş bireylerin de toplum sağlığına dikkat etmesi gerektiğini belirten Çat, şunları ekledi:

“Kronik hastalığı olan bireyler, yaşlılar ve çocuklar bu dönemde mutlaka korunmalı. Evde virüs taşıyan bir kişi varsa, sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve maske kullanımı ihmal edilmemeli. Enfeksiyon belirtisi gösteren kişilerin mutlaka aile hekimi ya da bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor.”

Uzm. Dr. Bahar Gülcay Çat, alınacak önlemlerle enfeksiyonların yayılımının kontrol altına alınabileceğini vurgulayarak, toplum sağlığı için iş birliği çağrısında bulundu.