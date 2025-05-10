Acımasızca dövülmüştü! Erol Eğrek soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Erol Eğrek'in yaşamını yitirdiği olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Adem A, Erhan K, Mustafa Ö, Ruşen H, Salih Y. ve Semih K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifade veren 6 şüpheli, "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısı

Savcılığın sevk yazısında, maktul Eğrek'in Şişli'deki holdingin önüne gittiği, bazı şüphelilerin ifadeleri ve kamera kayıtlarına göre, elindeki silahla iş yerinin önündeki saksıya ateş ettiği, ardından silahı olay yerindekilere, sonra da kendi kafasına doğrulttuğu kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerden Mustafa Ö'nün, Eğrek arkasını döndüğünde engellemek amacıyla sarıldığı, bu sırada merdivenlerde bulunan diğer şüpheliler Adem A., Erhan K., Salih Y. ve Ruşen H'nin Eğrek'i engellemek amacıyla yanına geldikleri aktarıldı.

Şüphelilerin tuttukları Eğrek'e vurdukları, Ruşen H'nin Eğrek'in elindeki silahı aldığı, Eğrek'in diğer şüpheliler tarafından iş yerinin önündeki yola doğru götürüldüğü anlatılan yazıda, Ruşen H'nin Eğrek'in elinden aldığı silahın kabza kısmıyla kafasına ve sırtına birkaç kez vurduğu belirtildi.

Yazıda, sonrasında Eğrek'in holdingin güvenlik odasının yanındaki koridora götürüldüğü, burada kendisine kelepçe takıldığı ve daha sonra gelen polis ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

Eğrek'in darp raporu alınması amacıyla ekipler tarafından hastaneye götürüldüğü kaydedilen yazıda, olay yerindeki polis memurunun beyanına göre, Eğrek'in darbedildiğini anlattığı sırada aniden yere yığıldığı anlatıldı.

Yazıda, Eğrek'in yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, şüphelilerin "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talep edildi.

Hakimliğin kararı

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Adem A, Semih K, Salih Y. ve Ruşen H'nin tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Mustafa Ö. ve Erhan K. ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.