Açlığa karşı korumamız var, bolluk için savunmamız yok
ABD Bilimler Akademisi’ne seçilen Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil DÜNYA’ya konuştu. Obezite ve yaşlanmaya bağlı kronik hastalıkların temelinde metabolizma–bağışıklık ilişkisi olduğunu söyleyen Hotamışlıgil, Enlila ile bilimsel keşifleri insan tedavisine dönüştürmeyi hedeflediklerini anlattı.
Recep ERÇİN
Türk akademisyen, moleküler biyolog, genetikçi, tıp doktoru ve bilim insanı Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil, ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne (NAS) üye seçildi. 1863’te ABD Başkanı Abraham Lincoln döneminde kurulan Ulusal Bilimler Akademisi, üyeliği bilimsel araştırmalarda üstün ve kalıcı başarı gösteren isimlere veriyor. Akademi üyeliği, bilim dünyasının en prestijli unvanları arasında kabul ediliyor.
DÜNYA’nın sorunlarını yanıtlayan Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil, “Bilim Akademisi bizim küçük dünyamız için çok önemli bir şey. Yaşam boyu yapılan çalışmaların ve katkıların bir tür tescili gibi düşünebilirsiniz. En önemli tarafı da bunun bir jüri değil, bütün meslektaşlarınız tarafından verilmesi. Biyomedikal bilimlerden matematiğe, sosyal bilimlerden fiziğe kadar dünyanın en üst düzey bilim insanlarının ortak kararıyla gerçekleşiyor. O yüzden benim için çok kıymetli ve duygusal olarak da önemli bir anlam taşıyor” dedi.
Metabolizma ile bağışıklık arasındaki ilişkiyi inceliyor
Bağışıklık sistemi ve diyabet üzerine yaptıkları çalışmaların son çıktıları paylaşan Hotamışlıgil, şunları söyledi: “Şu anda dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık sorunlarından biri aynı anda büyüyen nüfus yaşlanması, obezite ve bunlara bağlı kronik hastalıklar kümesi. Bizim çalışmalarımızın merkezinde metabolizma ile bağışıklık sistemi arasındaki ilişki yer alıyor.
Son 30 yılda gördük ki bağışıklık sistemi yalnızca enfeksiyonlarla veya yabancı oluşumlarla savaşmıyor; aynı zamanda hem metabolizmayla çok derin bir ilişki içerisinde faaliyet gösteriyor hem de metabolizmayı doğrudan etkiliyor. Özellikle kronik metabolik inflamasyon veya ‘metaflamasyon’ dediğimiz düşük seviyeli ama sürekli devam eden bağışıklık yanıtı; yaşlanma ve obeziteyle ilişkili birçok hastalığın temelinde yer alıyor. Bizim de son 30 senede katkıda bulunmaya çalıştığımız alan ve çözümler üretmeye çalıştığımız problem bu konulara odaklı.
Bunlar içerisinde metabolik inflamasyonun tanımlanması, organel fonksiyonlarının metabolik etkileri ve kontrolü, yağ metabolizması ve yağlara odaklı yeni hormonların bulunmasını sayabilirim. Şu an en yoğun olarak çalıştığımız ve insana geçiş aşamasına gelmiş olan konular yağ asiti tabiatında olan ve yağlara bağlanan hormonların insan uygulamalarına odaklı.”
“Hayatta kalmayı sağlayan mekanizmalar bugün dezavantaja dönüştü”
Prof. Dr. Hotamışlıgil, “Obezite hastalığı kalıtsal mı yoksa modern yaşamın getirdiği aşırı tüketimin bir sonucu mu?” sorumuz üzerine, şu bilgileri verdi: “Aslında ikisi birden. İnsanın biyolojik tarihi boyunca kıtlık koşullarına uyum ve direnç geliştirme gereksinimi şu anki biyolojik altyapımızda çok baskın bir etken. Örneğin açlığa karşı çok güçlü koruma mekanizmalarımız var ama bolluğa karşı aynı ölçüde güçlü savunmalarımız yok.
Modern yaşamda ise sürekli erişilebilir yüksek kalorili gıda, hareketsizlik ve stres gibi faktörler, mevcut uyum kapasitesini aşıyor ve bu sistemi bozuyor. Dolayısıyla geçmişte hayatta kalmayı sağlayan biyolojik mekanizmalar bugün dezavantaja dönüşmüş durumda. Bizim ana hedefimiz de bu temel zafiyet noktalarını ortaya çıkarmak ve bunlara karşı düzenleyici girişimler geliştirmek.”
Yaşlanma ve obeziteye karşı moleküler tedavi için çalışıyor
Enlila Biyoteknoloji’de yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Hotamışlıgil, şunları söyledi: “Enlila’nın temel bilimsel amacı; yaşlanma ve obezite ile ortaya çıkan kronik metabolik hastalıkların altında yatan moleküler mekanizmaları çözmek ve bunları tedaviye dönüştürmek.
Laboratuvarımızda keşfettiğimiz ve yağ hücrelerinden salgılanan bir proteinin hem metabolizma ile bağışıklık sistemi arasında kritik bir ilişkiyi yönettiğini hem de deneysel modellerde kronik hastalık kümelerine karşı çök önemli bir direnç sağlayabileceğini gördük. Hem bizim hem de birçok bağımsız genetik çalışma, bu mekanizmanın insan sağlığı için de çok önemli bir rol oynadığını doğruluyor. Sonraki hedefimiz bu bilgiyi Enlila projesiyle insan tedavilerine dönüştürmekti.
Bunun için de yola çıkarken Cumhuriyetin ve bankanın 100. yılında düzenledikleri “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” konferansı ile yollarımızın kesiştiği İş Bankası ile ortak bir vizyonda buluşmamız etkili oldu. Enlila’nın Banka ve İş Girişim ekipleriyle birlikte hayata geçirdiğimiz şirket tarafı bu bilimsel keşifleri ilaç geliştirme sürecine taşırken, Harvard’daki laboratuvarımız da temel bilim çalışmalarına devam ediyor. Bu modelde bir tarafta laboratuvarı uzun vadeli destekleyen bir akademik araştırma yapısı, diğer tarafta bilimsel projelerin uygulamaya dönüşmesini sağlayacak endüstriyel bir kuruluş var.
Harvard Üniversitesi de bu yapının önemli bir parçası ve paydaşı. Enlila projesinin amacı yaşlanma, obezite ve yaşlanma ile beraber gelen kronik hastalıklarla mücadelede insanların sağlıklı yaşam süresi ile toplam yaşam süresini örtüştürecek çözümler geliştirmek ve Türkiye ile Amerika arasında bir bilim ve teknoloji köprüsü oluşturmak.”