Açlığa karşı korumamız var, bolluk için savunmamız yok

Recep ERÇİN

Türk akademisyen, mole­küler biyolog, genetikçi, tıp doktoru ve bilim in­sanı Prof. Dr. Gökhan S. Hota­mışlıgil, ABD Ulusal Bilimler Akademisi’ne (NAS) üye seçil­di. 1863’te ABD Başkanı Abra­ham Lincoln döneminde kuru­lan Ulusal Bilimler Akademisi, üyeliği bilimsel araştırmalar­da üstün ve kalıcı başarı gös­teren isimlere veriyor. Akade­mi üyeliği, bilim dünyasının en prestijli unvanları arasında kabul ediliyor.

DÜNYA’nın so­runlarını yanıtlayan Prof. Dr. Gökhan S. Hotamışlıgil, “Bilim Akademisi bizim küçük dünya­mız için çok önemli bir şey. Ya­şam boyu yapılan çalışmaların ve katkıların bir tür tescili gibi düşünebilirsiniz. En önemli ta­rafı da bunun bir jüri değil, bü­tün meslektaşlarınız tarafın­dan verilmesi. Biyomedikal bi­limlerden matematiğe, sosyal bilimlerden fiziğe kadar dünya­nın en üst düzey bilim insanla­rının ortak kararıyla gerçekle­şiyor. O yüzden benim için çok kıymetli ve duygusal olarak da önemli bir anlam taşıyor” dedi.

Metabolizma ile bağışıklık arasındaki ilişkiyi inceliyor

Bağışıklık sistemi ve diyabet üzerine yaptıkları çalışmaların son çıktıları paylaşan Hotamış­lıgil, şunları söyledi: “Şu anda dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sağlık sorunlarından biri aynı anda büyüyen nüfus yaşlanması, obezite ve bunlara bağlı kronik hastalıklar kümesi. Bizim çalışmalarımızın merke­zinde metabolizma ile bağışık­lık sistemi arasındaki ilişki yer alıyor.

Son 30 yılda gördük ki ba­ğışıklık sistemi yalnızca enfek­siyonlarla veya yabancı oluşum­larla savaşmıyor; aynı zamanda hem metabolizmayla çok derin bir ilişki içerisinde faaliyet gös­teriyor hem de metabolizma­yı doğrudan etkiliyor. Özellikle kronik metabolik inflamasyon veya ‘metaflamasyon’ dediğimiz düşük seviyeli ama sürekli de­vam eden bağışıklık yanıtı; yaş­lanma ve obeziteyle ilişkili bir­çok hastalığın temelinde yer alıyor. Bizim de son 30 senede katkıda bulunmaya çalıştığımız alan ve çözümler üretmeye ça­lıştığımız problem bu konulara odaklı.

Bunlar içerisinde meta­bolik inflamasyonun tanımlan­ması, organel fonksiyonlarının metabolik etkileri ve kontrolü, yağ metabolizması ve yağlara odaklı yeni hormonların bulun­masını sayabilirim. Şu an en yo­ğun olarak çalıştığımız ve insana geçiş aşamasına gelmiş olan ko­nular yağ asiti tabiatında olan ve yağlara bağlanan hormonların insan uygulamalarına odaklı.”

“Hayatta kalmayı sağlayan mekanizmalar bugün dezavantaja dönüştü”

Prof. Dr. Hotamışlıgil, “Obe­zite hastalığı kalıtsal mı yoksa modern yaşamın getirdiği aşırı tüketimin bir sonucu mu?” so­rumuz üzerine, şu bilgileri ver­di: “Aslında ikisi birden. İnsanın biyolojik tarihi boyunca kıtlık koşullarına uyum ve direnç ge­liştirme gereksinimi şu anki bi­yolojik altyapımızda çok baskın bir etken. Örneğin açlığa karşı çok güçlü koruma mekanizma­larımız var ama bolluğa karşı ay­nı ölçüde güçlü savunmalarımız yok.

Modern yaşamda ise sü­rekli erişilebilir yüksek kalorili gıda, hareketsizlik ve stres gibi faktörler, mevcut uyum kapasi­tesini aşıyor ve bu sistemi bozu­yor. Dolayısıyla geçmişte hayat­ta kalmayı sağlayan biyolojik mekanizmalar bugün dezavan­taja dönüşmüş durumda. Bizim ana hedefimiz de bu temel zafi­yet noktalarını ortaya çıkarmak ve bunlara karşı düzenleyici gi­rişimler geliştirmek.”

Yaşlanma ve obeziteye karşı moleküler tedavi için çalışıyor

Enlila Biyoteknoloji’de yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Hotamışlıgil, şunları söyledi: “Enlila’nın temel bilimsel amacı; yaşlanma ve obezite ile ortaya çıkan kronik metabolik hastalıkların altında yatan moleküler mekanizmaları çözmek ve bunları tedaviye dönüştürmek.

Laboratuvarımızda keşfettiğimiz ve yağ hücrelerinden salgılanan bir proteinin hem metabolizma ile bağışıklık sistemi arasında kritik bir ilişkiyi yönettiğini hem de deneysel modellerde kronik hastalık kümelerine karşı çök önemli bir direnç sağlayabileceğini gördük. Hem bizim hem de birçok bağımsız genetik çalışma, bu mekanizmanın insan sağlığı için de çok önemli bir rol oynadığını doğruluyor. Sonraki hedefimiz bu bilgiyi Enlila projesiyle insan tedavilerine dönüştürmekti.

Bunun için de yola çıkarken Cumhuriyetin ve bankanın 100. yılında düzenledikleri “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” konferansı ile yollarımızın kesiştiği İş Bankası ile ortak bir vizyonda buluşmamız etkili oldu. Enlila’nın Banka ve İş Girişim ekipleriyle birlikte hayata geçirdiğimiz şirket tarafı bu bilimsel keşifleri ilaç geliştirme sürecine taşırken, Harvard’daki laboratuvarımız da temel bilim çalışmalarına devam ediyor. Bu modelde bir tarafta laboratuvarı uzun vadeli destekleyen bir akademik araştırma yapısı, diğer tarafta bilimsel projelerin uygulamaya dönüşmesini sağlayacak endüstriyel bir kuruluş var.

Harvard Üniversitesi de bu yapının önemli bir parçası ve paydaşı. Enlila projesinin amacı yaşlanma, obezite ve yaşlanma ile beraber gelen kronik hastalıklarla mücadelede insanların sağlıklı yaşam süresi ile toplam yaşam süresini örtüştürecek çözümler geliştirmek ve Türkiye ile Amerika arasında bir bilim ve teknoloji köprüsü oluşturmak.”