Açlık sınırı nisanda 10 bin 135 liraya yükseldi
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Nisan 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre,4 kişilik bir ailenin açlık sınırı mart ayında 9 bin 590 TL iken nisanda 10 bin 135,50 TL'ye çıktı.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Nisan 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre,4 kişilik bir ailenin açlık sınırı mart ayında 9 bin 590 TL iken nisanda 10 bin 135,50 TL'ye çıktı. Kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderlerini kapsayan yoksulluk sınırı ise martta 31 bin 240 TL iken nisanda 33 bin TL'ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise nisanda 13 bin 165 TL’ye ulaştı. TÜRK-İŞ'in verilerine göre; Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 5,67 oranında arttı.