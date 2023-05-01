Açlık sınırı nisanda 10 bin 135 liraya yükseldi

Türkiye İşçi Sendika­ları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Nisan 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sı­nırı verilerini açıkladı. Bu­na göre,4 kişilik bir aile­nin açlık sınırı mart ayında 9 bin 590 TL iken nisanda 10 bin 135,50 TL'ye çıktı. Kira, fatura, eğitim, giyim, ulaşım gibi tüm giderleri­ni kapsayan yoksulluk sını­rı ise martta 31 bin 240 TL iken nisanda 33 bin TL'ye yükseldi. Bekâr bir çalışa­nın aylık yaşama maliyeti ise nisanda 13 bin 165 TL’ye ulaştı. TÜRK-İŞ'in verile­rine göre; Ankara'da yaşa­yan dört kişilik bir ailenin sadece gıda için yapma­sı gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 5,67 oranında arttı.