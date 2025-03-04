Acun Ilıcalı hakkında iddianame: Üç yıla kadar hapsi talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu, Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırladı.

İddianamede, TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasına yer verildi.

Savcılık, Acun Ilıcalı ile bazı şüphelilere 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek'ten 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası talep etti.

İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.