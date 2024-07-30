Acun Ilıcalı şikayet etti, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ifade verdi
İşadamı Acun Ilıcalı'nın eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkındaki şikayetine ilişkin bugün bir gelişme yaşandı. Aziz Yıldırım Çağlayan adliyesindeki savcılığa giderek ifade verdi.
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İşadamı Acun Ilıcalı, haziran ayındaki bir açıklamasını hedef alan eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında şikayette bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Aziz Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Yıldırım, bugün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Burada Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınan Yıldırım, işlemlerin ardından adliyeden ayrıldı.