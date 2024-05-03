Acun Ilıcalı'nın acı günü: Amcası Gürbüz Ilıcalı son yolculuğuna uğurlandı

Eski AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın da ağabeyi olan Gürbüz Ilıcalı'nın cenazesi, yakınları tarafından Kent Mezarlığı morgundan alınarak İzmit ilçesindeki Tarihi Fevziye Camisine getirildi.

Ilıcalı'nın cenazesi, cuma vakti İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Başiskele ilçesinde aile mezarlığında defnedildi.

Mustafa Ilıcalı, ağabeyinin çok yardımsever biri olduğunu ve çevresi tarafından çok sevildiğini belirterek, kendilerini yalnız bırakmayan katılımcılara teşekkür etti.

Cenaze törenine Ilıcalı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti MKYK üyesi İlyas Şeker, eski bakanlar Osman Pepe ve Fikri Işık, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Acun Ilıcalı'nın da törene çelenk gönderdiği görüldü.