Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlü isimleri kapsayan uyuşturucu ve fuhuş iddialarına ilişkin soruşturması sürüyor.
Dosya kapsamında önceki gün çok sayıda kişi adliyeye sevk edilirken, haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.
Esat Yontunç gözaltına alındı
Şüpheliler arasında, yurt dışında bulunan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç da yer alıyordu. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yontunç’un, bugün Türkiye’ye girişinin ardından gözaltına alındığı öğrenildi.