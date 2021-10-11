Ad soyad değişikliği nasıl yapılır?

Ad soyad değişikliği yapmak isteyenler önceleri mahkeme yoluyla bu değişiklikleri yapabiliyordu. Ancak resmi duyuru ile birlikte gülünç ve anlamı bozulan isimler için ad soyad değişikliği işlemleri artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Yeni uygulamaya konan ad soyad değişikliği hizmetiyle birlikte, bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar mahkeme süreci olmaksızın ad soyad değişikliği başvurusu yapabiliyor.

Ad soyad değişikliği başvurusu nasıl yapılıyor?

Bu hizmetten yararlanmak için T.C. kimlik numarası ve şifre ile e-Devlet'e giriş yapılması gerekiyor. Ardından Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetleri altında yer alan listeden "İl/İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneği ile ad soyad değişikliği başvurusu yapılabiliyor.

Bir kereye mahsus uygulamaya konan karara göre, vatandaşlar 6 Aralık 2022 tarihine kadar faydalanabiliyor.