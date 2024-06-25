Ad ve soyadı değişenler dikkat! SGK vatandaşlara güncelleme uyarısı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda ad veya soyadı değişen sigortalıların değişiklik yapmaları için gerekli adımları paylaştı.
SGK, ad veya soyadını değiştiren vatandaşlar için güncellemesi uyarısında bulundu. Evlilikle birlikte soyadı değişen kadınlar da dahil isim veya soyismi değişenlerin bilgilerini güncellemesi gerekiyor.
SGK tarafından X üzerinden yapılan duyuruda "Adı veya soyadı değişen sigortalılarımızın, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi'ne (MUHSGK) giriş yapabilmeleri için yeni ad ve soyadlarını güncellemeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
Adım adım yapılması gerekenlerin açıklandığı yönergenin dahil olduğu paylaşım şöyle:
Adı veya soyadı değişen sigortalılarımız, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi üzerinden güncelleme yapabilir. pic.twitter.com/IgOP41g2TU— SGK (@sgksosyalmedya) June 25, 2024