Ada, villalar, daireler, arsalar... Ferdi Tayfur'un milyonlarca dolarlık mirası ortaya çıktı!

Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Ferdi Tayfur’un ölümü, geride bıraktığı devasa mirasla bir kez daha gündeme geldi. Yaklaşık 3 milyar liralık bir serveti olduğu tahmin edilen Tayfur’un mal varlığı, 5 çocuğu arasında eşit olarak paylaşılacak.

80 Daire, 7 villa ve Marmaris’te bir ada

Ferdi Tayfur, İstanbul, Adana ve Marmaris’teki taşınmazlarıyla adeta bir gayrimenkul zenginiydi. Marmaris’te “cennetim” dediği yarımadasının değerinin 12 milyon dolar (yaklaşık 400 milyon TL) olduğu belirtiliyor. Sanatçının geride bıraktığı 80 daire, 7 villa ve sayısız arsadan elde edilen gelir, çocuklarına aktarılacak.

Her çocuğa 600 milyon TL pay

Sabah'ın haberine göre; Aile arasında mirasın bölüşülmesine dair tartışmalar yaşandığı ve bu konunun Ferdi Tayfur'un cenazesinde gün yüzüne çıktığı iddia edilmişti. Tayfur’un toplam serveti yaklaşık 3 milyar TL olarak hesaplanıyor. Bu hesaba göre, sanatçının 5 çocuğu her biri yaklaşık 600 milyon TL’lik bir mirasa sahip olacak.

Köpeği Banjo’ya kim sahip çıkacak?

Sanatçının en sevdiği dostlarından biri, Dogo Argentino cinsi köpeği Banjo’ydu. Ferdi Tayfur, köpeğine “sadakat” kavramını temsil ettiği için özel bir önem veriyordu. Miras sürecinde Banjo’ya kimin bakacağı ise hala merak konusu...