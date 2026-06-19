Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat gözaltına alındı
Adalar Belediyesi'ne 'yolsuzluk' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında olduğu 41 kişi "örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap" suçlamasıyla gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında aralarında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de bulunduğu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
4 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.