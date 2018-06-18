Adalar'a elektrikli fayton geliyor

18 Haziran 2018

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor.

İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.

Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü Büyük İstanbul Mitingi'nde adalardaki faytonlarla ilgili tartışmaya son noktayı koymuştu.

Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında atları özgürlüklerine kavuşturmak için 5119 sayılı yasayla ilgili bir çalışma yürüttüklerini söylemişti.

Kaynak: AA