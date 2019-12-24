Adalar'da atları itlaf edilen kişiler hakkında suç duyurusu

24 Aralık 2019

Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Adalar'da 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabi tutulan atların 81'inde bu hastalığın tespit edildiğini ve bu atların itlaf edildiğini açıklamıştı.

İtlaf edilen at sayısı 105'e çıkmış oldu.

Faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durdurulmuştu

Vali Yerlikaya, Mahalli Çevre Kurulu Alt Komisyonu'nun ilçede toplanarak incelemelerde bulunduğunu, 20 Aralık'ta İl Mahalli Çevre Kurulu'nda ise konunun görüşülerek bazı kararlar alındığını ve 3 ay süreyle faytonlara at koşulmasının yasaklandığını açıklamıştı.

Komisyonda alınan kararlar:

"- Adalar'daki tüm atların; ruam hastalığı test sürecinin tamamlanabilmesi için faytonlara at koşulmasının; insan, hayvan ve çevre sağlığı yönünden 3 ay süre ile durdurulmasına,

- Faytonlara at koşulmasının 3 ay süre ile durdurulması nedeniyle, toplu taşıma hizmetlerinin aksamaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına,

- Ruam hastalığına sebep olan en büyük etkenlerin başında; gerekli hijyen şartlarını taşımayan, izinsiz, ruhsatsız yapılmış, hayvanların sağlıklı yaşam ve dengeli beslenmelerine yeterli olmayan ahırlar gelmektedir. Dolayısıyla, izinsiz yapıldığı tespit edilen ahırların tamamının derhal yıkılmasına,

- Adalar ilçemize ivedi olarak karantina ahırı kazandırılmasına,

- Ruam hastalığı nedeniyle, Adalar İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası komisyonu kararı gereğince, tek tırnaklı hayvanların ilçeye giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına,

- Yapılan taramada hastalıklı çıkan ve itlaf edilen 81 atın sahipleri hakkında insan, hayvan ve çevre sağlığını tehlikeye atmaktan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,

- İSPARK ahırlarının, faytonların, durakların ve fayton güzergahlarının temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Adalar Belediye Başkanlığı tarafından 3 gün ara ile 3 ay süre zarfında periyodik olarak yapılmasına,

- Uygun şartları taşımayan hayvan barınaklarında, açık alanlarda ve orman alanlarında başıboş dolaşan hayvan sahiplerine, 5996 ve 5199 sayılı kanunlar çerçevesinde idari para cezalarının uygulanmasına,

- Faytonlarda çalışan sürücü, seyis, at sahipleri ve yakınlarının sağlık taramalarının İl ve İlçe Sağlık müdürlüğü tarafından yapılmasına,

- İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Daire Başkanlığınca, Adalar İlçesinde atların barındığı alanların mülkiyet durumlarının tespiti ve tahliye işlemlerinin yürütülmesine,

- Hayvanların barındığı yerlerden kaynaklanan katı ve sıvı atıkların depolama koşullarının atık yönetimi yönetmeliği ve koku emisyonlarının kontrolü yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için, bu yapıların sahiplerine 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca süre verilerek, önlem aldırılmasına oy birliğiyle karar verildi."