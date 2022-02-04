Adalet Anıtı ateşe verildi: 1 kişi gözaltında

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Adalet Anıtı ateşe verildi.

İlçe merkezindeki Adalet Meydanı'nda bulunan anıtın gece saatlerinde yakıldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.

Anıtı saran alevler, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Saldırının ardından Uzunköprü Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olay yerindeyim. Nöbetteyiz. Adalet her karanlığı dağıtır, yakılıp yıkılarak yok edilemez. Heykellere saldırmak onların temsil ettiği değerlere karşı duyulan korkunun göstergesidir. Fazlası değil." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada 3 Şubat saat 23.55 sıralarında Hükümet Konağı arkasında bulunan Adalet Heykeli'nin yandığının öğrenilmesi üzerine itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Adalet Heykeli'nin yakılması olayının şüphelisi emniyet güçlerimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiştir. Olayla ilgili yapılan tahkikatta bölgede bulunan tüm kamera kayıtları incelenerek eylemi gerçekleştiren şahıs tespit edilmiş ve kısa sürede gözaltına alınmıştır. Akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen şahısla ilgili adli işlemler devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

"Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk"

Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, olay yerinde incelemede bulunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, anıtın kundaklandığını söyledi.

İtfaiyenin alevleri kısa sürede söndürdüğünü belirten Becan, "Emniyet Müdürlüğümüz ile dirsek temasındayız. İki kişi gözaltında, üçüncü bir şüpheliden de bahsediliyor. Uzunköprü Belediyesi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bir an önce faillerin açığa çıkmasını istiyoruz." dedi.

Olayın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Heykeli ve Adalet Anıtı'nda nöbet tuttuklarını anlatan Becan, anıtın yenileneceğini ve daha büyüğünü aynı alana yapacaklarını kaydetti.

İlçe sakinleri de anıta gelerek olaya tepki gösterdi.

Öte yandan olay anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde elinde madde taşıyan şüphelinin yaklaşarak anıtı ateşe vermesi yer alıyor.

Öte yandan gözaltına alınan 16 yaşındaki diğer zanlının da emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.