Adalet Bakanı Akın Gürlek: Eski Türkiye'de şahıslar güçlüydü, bugün ise devlet güçlü

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği'nin (TİGAD) Iğdır'da düzenlediği Dijital Medya Çalıştayı'nda gazetecilerle bir araya geldi. Gürlek, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yasa teklifinin pazar günü TBMM Genel Kurulu'na geleceğini belirterek, vatandaşlara sürecin doğru anlatılmasının önemine dikkat çekti. Terörün Türkiye'ye maliyetinin yaklaşık 2,3 trilyon dolar olduğunu ifade eden Gürlek, bu sürecin ülkeye huzur, istikrar ve kardeşlik getireceğini söyledi.

"Türkiye artık eski Türkiye değil"

Faili meçhul cinayetlerle ilgili oluşturulan özel birimin çalışmalarına değinen Gürlek, bugüne kadar 29 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. Devletin suçların üzerine kararlılıkla gittiğini vurgulayan Bakan Gürlek, "Türkiye artık eski Türkiye değil. Eski Türkiye'de şahıslar güçlüydü. Bugün ise devlet güçlü, kurumlar güçlüdür. Eğer ortada bir suç varsa mutlaka faili ortaya çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşların yüzde 91'i süreci destekliyor"

Gürlek, kamuoyu araştırmalarına göre vatandaşların yüzde 91'inin "Terörsüz Türkiye" sürecini desteklediğini belirtti. Kanunun yürürlüğe girmesi için PKK/KCK'nın tamamen feshedilmesi, silah bırakması ve bu durumun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tespit edilmesi gerektiğini söyleyen Gürlek, adam öldürme suçuna karışanların ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanların düzenlemeden yararlanamayacağını vurguladı.

Sosyal medya yasasında yeni düzenleme sinyali

Ekim ayında sosyal medya yasasıyla ilgili önemli düzenlemeler yapılacağını açıklayan Gürlek, internet haber siteleri ve sosyal medya hesapları için hukuki sorumluluğun netleştirileceğini söyledi. İnternet sitelerinde gerçek sorumlu kişilerin belirlenmesini amaçlayan düzenlemeyle, özellikle katalog suçlarda savcılıkların hesap sahiplerine daha kolay ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yapay zekâ yargı sisteminde daha etkin kullanılacak

Adalet Bakanlığı'nın yapay zekâ destekli projeler üzerinde çalıştığını belirten Gürlek, özellikle benzer yargı kararlarına hızlı erişim sağlanması ve vatandaşların adalete ulaşımının kolaylaştırılması amacıyla yeni uygulamalar geliştirildiğini söyledi. Ancak sosyal medya hesapları açılması ya da haber üretilmesine yönelik yapay zekâ tabanlı bir çalışma yürütülmediğini de ifade etti.

Gazetecilere yönelik yasal düzenleme gündeme gelebilir

Gazetecilerin kamu adına önemli bir görev üstlendiğini belirten Gürlek, görevleri nedeniyle hedef haline gelen basın mensuplarına yönelik gelecekte ayrı bir yasal düzenleme yapılabileceğini söyledi. Öte yandan Meclis'te görüşülen çocuk suçluluğuna ilişkin teklif kapsamında bazı suçlarda cezaların artırılmasının ve ailelerin sorumluluklarının yeniden düzenlenmesinin planlandığını da açıkladı.