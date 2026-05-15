Adalet Bakanı Akın Gürlek: Ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri’ye giden Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı sistemi, suçla mücadele ve yeni anayasa çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kayseri Valiliği ziyaretinde konuşan Gürlek, bağımsız ve tarafsız yargının devletin en temel dayanaklarından biri olduğunu belirterek vatandaşların haklarını arayabileceği en güçlü limanın adalet sistemi olması gerektiğini söyledi.

“Suç örgütlerine karşı mücadele sürecek”

Son dönemde yürütülen operasyonlara dikkat çeken Gürlek, suç ve suç örgütlerine yönelik mücadelenin tavizsiz devam ettiğini ifade etti. Bakanlık ve ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını belirten Gürlek, “Suçun ve yolsuzluğun ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz” dedi.

Meclis’te yeni yargı paketine ilişkin çalışmaların sürdüğünü açıklayan Gürlek, düzenlemelerin kısa süre içinde yasalaşmasını beklediklerini söyledi. Ayrıca ticaret, sanayi ve esnaf dünyasının yaşadığı hukuki sorunlara yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıldığını kaydetti.

Faili meçhul dosyalar için özel büro

Adalet Bakanı Gürlek, faili meçhul suçlara ilişkin özel bir büro kurulduğunu da açıkladı. Aydınlatılamayan dosyaların titizlikle incelendiğini ifade eden Gürlek, mağdur ailelerle sürekli temas halinde olduklarını belirtti.

Yeni anayasa vurgusu

Mevcut anayasanın artık ihtiyaçlara tam anlamıyla cevap veremediğini savunan Gürlek, Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin güçlendiğini söyledi. Yeni anayasanın hukuk, demokrasi ve devlet yapısını aynı anda koruyacak güçlü bir reform zemini oluşturacağını ifade etti.