Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

- Gülistan Doku soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalar, devletimizin tüm kurumlarının güçlü eş güdümüyle titizlikle sürdürülmektedir.

- Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta; adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir.

- Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; "Türkiye Yüzyılını Adaletin Yüzyılı" kılmak üzere gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.