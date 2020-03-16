Adalet Bakanı Gül, koronavirüs tedbirlerini açıkladı

16 Mart 2020

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hakim ve savcıların idari izinli sayılacağını bildirdi.

Bakan Gül, "Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların sağlığı devlete emanettir. Bu konuda büyük titizlik gösterilmesi hepimizin ortak beklentisidir." dedi.

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"Nöbetçi noterlik uygulaması ertelendi"

Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında, "nöbetçi noterlik" uygulamasının yeni bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

"Hükümlülerin toplu faaliyetleri sona erdirildi"

Gül, "Denetimli serbestlik kapsamında hükümlülerin toplu olarak yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmalar sona erdirilmiştir."

Gül, "Avukatlarımızın bu süreçte görüşmelerini asgari düzeyde gerçekleştirmesini öncelikle öneriyoruz. Acil ve çok gerekli haller varsa da, hiçbir şekilde temas söz konusu olmayacak şekilde avukatlarımızın kapalı görüş yapması yönünde Bilim Kurulu'nun bir tavsiyesi ve bu konuda alınmış bir karar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA