Adalet Bakanı Gül: Yargı Reformu Strateji Belgesi 30 Mayıs'ta açıklanacak

22 Mayıs 2019

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 30 Mayıs'ta tüm dünya ve Türkiye kamuoyuna açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.

"Yargı Reformu Strateji Belgesi, bizim yol haritamız olacaktır." diyen Gül, "82 milyon vatandaşımızın yargıya güveninin artacağı bir yol haritası ve inşallah reformlar için de bizim yol haritamız, atlasımız olacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA