Adalet Bakanı Gül'den KHK açıklaması

26 Aralık 2017

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 121. maddesiyle ilgili tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

696 sayılı KHK'daki 121. maddenin 15 ve 16 Temmuz 2016 günlerini kapsadığını ifade eden Gül, "Şu anda darbe devam etmiyor. Darbe ne zaman bastırıldı 15 Temmuz'da başladı, 2 saat sonra 16 Temmuz oldu. 16 Temmuz'da bu darbe bastırıldı. Dolayısıyla bu kanunda da 'bastırılması kapsamında' dediğine göre, bunu sonraki tarihlere, bugüne getirecek hiçbir şekilde bir düzenleme yok" diye konuştu.

''Buna yönelik eleştirilerin, farklı yerlere çekmenin çok iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Ya iyi niyetli okumamadır ya da metnin hiç okunmadığı anlamına geliyor" diyen Gül, "Burada, 'Acaba gündelik hayatta, ülkemizin farklı yerlerindeki terör eylemlerini bastıranlar da mı sorumsuz olacak' şeklinde bir okuma, doğru okuma değildir" şeklinde açıklamada bulundu.

Öte yandan "tek tip kıyafet" düzenlemesine ilişkin de değerlendirmede bulunan Gül, "Kapsamı duruşmalarla sınırlı olmak üzere, cezaevlerinde uygulanmayacak. Kanun bir ay içerisinde bir yönetmeliğin çıkarılması hususunda bir düzenleme getirdi. Bir ay içerisinde yönetmelik çıktıktan sonra da yürürlüğe girecek bu uygulama." dedi.