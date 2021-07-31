Adalet Bakanı Gül’den Konya’daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Konya'nın Meram ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin yakınlarıyla Saraçoğlu Mahallesi'ndeki taziye evinde görüştü.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, olay anından itibaren Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titiz bir çalışma başlatıldığını vurgulayarak, "Görevlendirmeler yapıldı. Tüm delillerin toplanması hususunda gerekli talimatlar verildi. Olay yeri inceleme ve tüm deliller çerçevesinde failin yakalanmasına yönelik talimat verildi. Bu konuda emniyet teşkilatımız da bu kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kişinin yakalanıp adalete teslim edileceğini ve adaletin de gereken, hak ettiği cezayı vereceğine inancımız tamdır.

Cumhuriyet Başsavcılığımız, bu olayla ilgili 13 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, gözaltı işlemini gerçekleştirdi. Fail ya da faillerle ilgili tüm olayı büyük bir titizlikle soruşturmayı sürdürmektedir." dedi.

“Etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var”

Milletin beklentisinin, olayın bütün açıklığıyla ortaya çıkması ve adaletin gecikmeksizin tecelli etmesi olduğunu vurgulayan Gül, ailenin acısını paylaşmak için geldiklerini söyledi.

"Ailenin acısı bizim acımız, cenaze bizim cenazemiz." diyen Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü: "İnanıyoruz ki hem fail yakalanacak, adalete teslim olacaktır ve olay tüm yönleriyle de açıkça ortaya çıkacaktır. Cumhuriyet Başsavcılığı tüm yönleriyle hangi bulgulara, hangi delillere ulaşacaksa bunları değerlendirecek. İlk bulgulara göre, bu konunun etnik bir temele dayanmadığı konusunda tespitleri var, bunu da kamuoyuyla paylaştı ve her aşamada tüm gelişmeler de kamuoyuyla yine paylaşılacaktır. Milletimiz müsterih olsun.”