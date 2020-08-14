Adalet Bakanı Gül'den Yunanistan ve Mısır'a tepki
Adalet Bakanı Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yunanistan ile Mısır arasında gerçekleştirilmeye çalışılan 'münhasır ekonomik bölge' anlaşması uluslararası hukuka aykırıdır." ifadelerini kullandı.
Gül, "Türkiye'yi, en uzun kıyı şeridi olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'den dışlama girişimlerinin uluslararası hukukta yeri yoktur." değerlendirmesini yaptı.
Adalet Bakanı Gül, "Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz yürütülmeye çalışılan enerji politikalarının uluslararası hukuk nezdinde tutar hiçbir tarafı yoktur." dedi.
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Kaynak: AA