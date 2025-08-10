Adalet Bakanı Tunç açıkladı! Aile Yılı'nda yeni arabuluculuk yargı paketi geliyor!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyündeki Ulukaya Şelalesi tesislerinde gazetecilerle bir araya geldi. Burada nafaka ve aile arabuluculuk sistemiyle ilgili soruları yanıtlayan Tunç, boşanma davalarıyla birlikte görülen maddi tazminat, nafaka ve mal rejimi davalarının ayrılması gerektiğini söyledi.

Tunç, iki davanın bir arada yürütülmesinin süreci uzattığını belirterek, 10 yıl süren boşanma davasında tarafların kendilerine yeni bir hayat kurma imkanının ortadan kalktığını belirtti.

Bu sorunun çözümü için aile mahkemesi hâkimleri, istinaf mahkemeleri ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesi üyeleriyle bir araya geldiklerini aktaran Tunç, arabuluculuk konusunu da görüştüklerini ifade etti.

"Aile arabuluculuğu bizde de olabilir"

"Aile arabuluculuğunu ülkemize kazandırmak istiyoruz" diyen Tunç, boşanma davası öncesinde arabulucuya gidilmesinin önemine dikkat çekti:

"Bu, Avrupa ülkelerinin çoğunda var. Bu bizde de olabilir. Bununla ilgili sempozyumlar yaptık ve aile arabuluculuğunu da ülkemize kazandırmak istiyoruz. Boşanma davası öncesinde tarafların belki küçük tartışmadan kaynaklanarak büyüyen, aslında aralarında geçimsizlik yokken sadece avukata yazdırdığı o dilekçede ağır ithamlar söz konusu olabiliyor. Ağır ithamlarla karşılaşan karşı taraf, kadın veya erkek, o dilekçeyi aldıktan sonra bir daha o evliliğin düzeleceğine inanmıyor. Taraflar birbirlerine tam düşman oluyor. Duruşmaya geldiklerinde de ailenin bütün mahremiyeti herkesin önüne dökülmüş oluyor. Çocuklar örseleniyor. O nedenle akademisyenlerin görüşleri bu konuda önemliydi. Dünyadaki uygulamalara baktık. Burada aile arabuluculuğunun çok faydalı olacağına inanıyoruz. Boşanma konusunda da anlaşabilirler arabuluculukta ve mahkeme onayıyla kısa sürede sonuçlanır. Boşanma konusunda anlaşma olmazsa mahkemeye gidilir, süreci daha sakin ve daha olgun şekilde başlatmış olurlar. Dolayısıyla Aile Yılı'nda, aile hukukuyla ilgili önemli yargı paketini, öncelikle görüşlere açacağız, sonrasında da milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz."

