Adalet Bakanı Tunç: Darbe girişimiyle ilgili adli süreç devam ediyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 15 Temmuz ile ilgili olarak bugüne kadar 693 bin 162 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 67 bin 893 kişi hakkında yürütülen soruşturmaların halen devam ettiğini ve 26 bin 667 kişi hakkında da ilk derecede mahkemelerin devam ettiğini söyledi. Sonuçlanan kararlara bakıldığı zaman 122 bin 632 kişi hakkında mahkûmiyet kararı verildiğini sözlerine ekleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “33 bin 983 kişi hakkında da diğer kararlar söz konusu. Ayrıca soruşturmalar neticesinde 344 bin 848 kişi hakkında takipsizlik kararı verildi, 97 bin 139 kişi hakkında da beraat kararı verildi. Şu an ceza infaz kurumlarında 12 bin 108 hükümlü var. 2 bin 605 hüküm özlü var, 826 tutuklu var. Toplam 15 bin 539 tutuklu ve hükümlü cezaevlerinde FETÖ mensubu olarak bulunuyor. Fiili darbe davalarında da özellikle yargımız önemli vazife icra etti. 289 fiili darbe davasında, bin 634 terör örgütü mensubu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bin 366 kişi hakkında müebbet hapis cezası verildi. Bin 891 kişi hakkında da süreli hapis cezası verildi. Toplam fiili darbe davalarında mahkûmiyet alan 4 bin 891 FETÖ terör örgütü mensubu var. Aynı zamanda bu davalarda 2 bin 870 beraat, 964 de ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verildi” dedi.

Darbe girişimi sonrası yurt dışına kaçan firariler ile ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu bilgiyi paylaştı: “Özellikle darbe öncesinde ve darbe sonrasında da yurt dışına firar eden, kaçan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesiyle ilgili taleplerimize karşılığı o ülkelerden bekliyoruz. Şu ana kadar 112 ülkeden bin 271 FETÖ mensubunun iadesi istendi. ABD’den 256, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden de 483 iade talebimiz var. Almanya başta olmak üzere Yunanistan, Belçika, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerden iade taleplerimiz söz konusu. Şu ana kadar 2 iade talebi Romanya'dan, 1 iade talebi Cezayir'den kabul edildi. 123 iade talebimiz de ülkemize sınır dışı edilerek kabul edildi. Toplam 126 FETÖ mensubu ülkemize iade edilmiş oldu. Bunun 3 tanesi normal iade süreci içerisinde gerçekleşti, diğer 123 kişi de ülkemize sınır dışı edilerek geldi. Onların da Türkiye'de yargılanması devam ediyor.”