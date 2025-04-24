Adalet Bakanı Tunç, DEM Parti heyetiyle görüştü: Gündemde Öcalan vardı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’dan oluşan parti heyetini Adalet Bakanlığı'nda kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can da hazır bulundu.

Önder’in rahatsızlığı nedeniyle ertelenmişti

Görüşme sonrası bakanlık önünde açıklamalarda bulunan Koçyiğit, bu buluşmanın daha önce planlandığını ancak TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in rahatsızlığı nedeniyle ertelendiğini hatırlatarak Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koçyiğit, 1 Ekim'de başlayan yasama süreci ve buna dair yasal düzenlemeleri kapsamlı şekilde değerlendirme imkânı bulduklarını söyledi. Görüşmede öncelikli başlıkların, İmralı Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan’ın çalışma ve sağlık koşulları olduğunu belirtti.

Türkiye’de adalet sistemiyle ilgili yapısal sorunlar bulunduğunu ifade eden Koçyiğit, bu konuları detaylı şekilde ele alma fırsatı bulduklarını kaydetti.

"Öcalan’a umut hakkı gündeme geldi mi?"

Gazetecilerin, "Öcalan’a umut hakkı gündeme geldi mi?" sorusuna Koçyiğit, "Öcalan’ın çalışma, sağlık ve güvenlik koşullarını kapsamlı olarak değerlendirdik" şeklinde yanıt verdi.

Bir diğer soru üzerine, "Terör örgütü üyelerinin silah bırakması ya da örgütün kendini feshetmesi halinde yasal düzenleme yapılması gündeme geldi mi?" sorusuna ise "Hayır, böyle bir konu görüşülmedi" cevabını verdi.

Koçyiğit, "Görüşmenin ardından İmralı’ya yeni bir ziyaret olabilir mi?" sorusuna ise, "Zaten bir görüşme gerçekleşmişti. Bundan sonraki süreçte sadece bizim heyetimiz değil, farklı kişilerin de ziyaret gerçekleştirmesi yönünde görüşümüzü ilettik. Bu konuda bazı gelişmeler olabilir, hep birlikte göreceğiz" dedi.