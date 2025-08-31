Adalet Bakanı Tunç: E-Tebligat ile 24,3 milyar lira tasarruf sağladık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2015’ten bu yana 318 milyon e-tebligat gönderildiğini, bu sayede 24,3 milyar lira tasarruf sağlandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Dijital dönüşüm yerli ve milli teknolojiyle adaletin hizmetinde” notunu paylaşan Tunç, UYAP başta olmak üzere SEGBİS ve e-duruşma gibi dijital uygulamaların yargı süreçlerinde verimlilik sağladığını kaydetti.

Tunç, 2007’den bu yana 59 kurumla 196 entegrasyon sağlanan UYAP’ın 47 ödül kazandığını, milyonlarca kullanıcının farklı portallar üzerinden sisteme eriştiğini ifade etti. 2013’ten bu yana SEGBİS ile 6,8 milyon video konferans görüşmesi yapıldığını, 2020’den bu yana e-duruşma ile 3,7 milyon duruşmanın çevrimiçi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Tunç, yapay zeka tabanlı yeni uygulamalarla adalet hizmetlerinin hızını ve etkinliğini artırmaya devam edeceklerini de vurguladı.