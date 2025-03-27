Adalet Bakanı Tunç: Kartalkaya'daki yangın faciasında 6 kişi daha tutuklandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta yangın çıkmış, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın faciasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden akademisyenlerden oluşan uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun başsavcılığa sunulduğunu bildirdi.

Bakan Tunç'un duyurusu şöyle:

"Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."