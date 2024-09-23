Adalet Bakanı Tunç: Narin cinayeti soruşturmasında bazı bilgiler kamuoyuna yansıtılmıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunç’un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

*21 Ağustos'ta kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni 19 gün sonra bir dere yatağında bulundu. Soruşturmalar etkin bir şekilde devam etti. Narin'in katillerinin tespiti ve hak ettikleri en büyük cezayı almaları konusunda bir beklenti var. Kimsenin şüphesi olmasın karanlıkta hiçbir şey kalmayacak.

“268 kişinin ifadesi alındı”

*Soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu, 3 adli kontrol kararı verilen kişiler var. 268 kişinin ifadesi alındı, birtakım DNA tespitleri var.

*HTS kayıtları var, geriye dönük inceleniyor. Bunun yanı sıra baz çakışmaları tespit edildi. Cinayet mahalinde kimlerin olduğuna yönelik baz çalışmaları yapılıyor. Birtakım kamera görüntüleri var, bunlar TÜBİTAK'a gönderildi. Burada özellikle hem elde edilen adli tıpın ortaya koyduğu DNA tespitleri, soruşturma gizli tabii ki. Gizlilik kapsamında özellikle teknik verilerle ilgili kamuoyuna yansımayan hususlar söz konusu.

“Katil ya da katiller hesap verecekler”

*Soruşturmanın selameti açısından farklı yorumlara neden olacak hususlardan kaçınmak gerekiyor. Narin kızımızın katilleri mutlaka tespit edilecek, çok uzun sürmez. Yargılama neticesinde onun katil ya da katilleri hesap verecekler. Biz bunun sonuna kadar takipçisi olacağımızı söyledik.

"Ayşenur'un hakkını BM'de de arayacağız"

*Ayşenur Ezgi Eygi'nin yaptığı oradaki soykırımı kınamaktı. Bir insan hakları savunucusu, ABD'de üniversiteyi bitirdi, bu sene mezun olmuştu. ABD'de mezuniyet töreninde 'Filistin'e özgürlük' diye haykırdı. Vatandaşımızın yabancı bir ülkede şehit edilmesini biz takipsiz bırakamazdık. İç hukuktan kaynaklanan hakkımızı hemen kullandık. Otopsi işlemleri önce Filistin'de yapıldı. Sonrasında naaşı Türkiye'ye getirildi, İzmir Adli Tıp Başkanlığı'nda da otopsi yapıldı. Geçen hafta da Ayşenur Ezgi kardeşimizi ebediyete uğurladık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız konuşma yapacak, mutlaka bu konuya da değinecektir. Uluslararası Adalet Divanı'na da delilleri takdim edeceğiz.