Adalet Bakanı Tunç'tan Bolu'daki yangınla ilgili açıklama

Bolu’nun ünlü turizm noktalarından biri olan Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel'de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, konuyla ilgili altı Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, ayrıca beş kişilik bilirkişi heyeti oluşturulduğunu kaydetti.

Bakan Tunç'un açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Bolu Kartalkaya'daki bir otelde çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür.

Yangınla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Ayrıca 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmuştur.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."