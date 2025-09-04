Adalet Bakanı Tunç’tan HSK toplantısı sonrası açıklama: Yargı sistemini daha etkin hale getireceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, toplantıda hukukun üstünlüğünden ayrılmadan yargı sistemini daha etkin ve erişilebilir hale getirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini belirtti.

“Yargı daha da güçlenecek”

Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirecek, insan kaynağı kapasitemizi artıracağız. Bugüne kadar olduğu gibi yeni adli yılda da vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayretiyle hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız.”

Tunç’un açıklaması, yeni adli yılın başlamasıyla birlikte yargı reformu kapsamında atılacak adımlara işaret etti.