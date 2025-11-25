Adalet Bakanı Tunç'tan Şanlıurfa Adliyesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Şanlıurfa Adliyesi'nin adli emanet bürosunda saat 15.00 civarında nedeni henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldiğini ve zabıt katibi Mehmet Tolga Habiboğlu'nun yaralandığını açıkladı.

"Zabıt katibimiz yaralandı"

Tunç, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı değerlendirmede, olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Şanlıurfa Adliyemizin adli emanet bürosunda saat 15.00 sıralarında henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana gelmiş, bu patlama sonrasında zabıt katibimiz Mehmet Tolga Habiboğlu yaralanmıştır. Şu anda bilinci açık, bacağından yaralanmış. Memurumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şanlıurfa Adliyesi'nde çalışan tüm personele geçmiş olsun."

Bakan Tunç'un açıklamalarının ardından komisyon çalışmaları kaldığı yerden devam etti.