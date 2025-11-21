Adalet Bakanı Tunç'tan suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu kararına destek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenlerin incelenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına yönelik TBMM kararını değerlendirdi. Tunç, komisyonun çalışmalarının hem mevcut önlemlerin güçlendirilmesi hem de yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Tunç, NSosyal'de yaptığı paylaşımda, çocukları suça iten nedenlerin tüm boyutlarıyla araştırılması, koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi ve çocukların toplumsal yaşama daha etkin katılmalarının sağlanması için yapılması gerekenlerin belirlenmesini amaçlayan kararın Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

TBMM'nin aldığı kararın, çocukların suça sürüklenme riskini ortadan kaldırmak ve onları toplumsal hayata daha güçlü hazırlamak açısından değerli bir adım olduğunu belirten Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Koruyucu ve önleyici mekanizmaların geliştirilmesi, çocuklarımızın güvenli, sağlıklı ve umut dolu bir geleceğe adım atmaları hepimizin ortak amacıdır. Araştırma Komisyonunun çalışmaları, çocuklarımızın suçtan korunması ve suça sürüklenmemesi için bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra bundan sonra da alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve gerek yasal gerekse idari açıdan yapılabileceklerin kararlılıkla hayata geçirilmesi bakımından çok önemlidir. Çocuklarımız için atılan her adım, ülkemizin yarınlarına duyduğumuz güvenin ve sorumluluğumuzun göstergesidir. Bu kararı memnuniyetle karşılıyor, değerli milletvekillerimize çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."