Adalet Bakanı Tunç'tan 'süreç' mesajı: Terörsüz Türkiye’ye doğru gidiyoruz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılarak PKK'nın silah bıraktırılması sürecine değindi.

Şehitlerin ve gazilerin emanetine sahip çıkılacağını vurgularken, kardeşlik ile milli birliğin güçlenmesine önem verildiğinin altını çizen Tunç, “Vatandaşlarımız arasında ırkı, rengi, dini, dili nedeniyle hiçbir ayrımcılık yok. Bugüne kadar da yapmadık" dedi.

Bakan, temel hak ve özgürlüklerdeki kısıtlamaları kaldırdıklarını, hiçbir ayrım yapmadan bugünlere geldiklerini ifade etti.

Tunç şöyle devam etti: "Kardeşliğimizi daha da güçlendirerek milletimiz arasında ırkı, rengi, dili, dini, mezhebi nedeniyle fitne sokmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz. Terörü de devreden çıkararak silahlarıyla beraber toprağa gömeceğiz inşallah. Ülkemizin kronikleşmiş sorunlarını birer birer çözdüğümüz gibi, inşallah şu terör belasını da tarihe gömeceğiz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Terörsüz bir Türkiye’ye doğru gidiyoruz."