Adalet Bakanı Yardımcısı Hasan Yılmaz kimdir?

16 Ekim 2020

Bugün tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı belli oldu. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, bu göreve Hasan Yılmaz atandı.

Hasan Yılmaz kimdir?

Hasan Yılmaz, 1964 yılında Giresun'da doğdu. Lisans eğitimini Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Hasan Yılmaz, ardından aynı üniversitede Anatomi Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

1993-1997 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestizi Reanimasyon Araştırma Görevlisi uzmanlık eğitimi alan Hasan Yılmaz, 1997'den itibaren bu üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1999 yılında ise Giresun Devlet Hastanesi Anestezi Reanimasyon Uzmanı olarak göreve başlayan Hasan Yılmaz, 2008'de ise Giresun'da kurduğu özel hastanede çalışmaya devam etti.

2009'da Giresun Belediye Başkanlığı için MHP'den aday gösterilen Hasan Yılmaz, iki dönem Tabip Odası Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Bir dönem ise Giresunspor'da yöneticilik yaptı.

Hasan Yılmaz, 2015 Genel Seçimlerinde ise MHP'nin Giresun Milletvekili adaylarından oldu.