Adalet Bakanı, 'yargı çevreleri belirlenen' mahkemeleri değerlendirdi

Bakan Tunç, konu ile ilgili sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Yargının etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması ve vatandaşlarımızın adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Denizli ve Tekirdağ mahkeme sınırları

Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından alınan ve Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda yeni faaliyete başlayan Denizli Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresinin Denizli, Muğla ve Uşak; Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresinin Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Çanakkale olarak belirlendiğini aktardı.

Yeni kurulan Muğla Seydikemer adliye teşkilatı yargı çevresinin, Fethiye yargı alanından çıkartıldığını kaydeden Bakan Tunç, Seydikemer mahkemelerinin yargı çevresinin Seydikemer ilçesi mülki sınırları olarak belirlendiğini bildirdi.

Ağır Ceza Mahkemeleri yönünden Seydikemer Adliyesi'nin, Fethiye Ağır Ceza Mahkemeleri'nin yargı çevresine dahil edildiğini belirten Tunç, yeni kurulan ağır ceza mahkemeleri, infaz hakimlikleri, iş mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, asliye ticaret mahkemeleri ve kadastro mahkemelerinin yargı çevrelerinin de aldıkları karar doğrultusunda belirlendiğini kaydetti.