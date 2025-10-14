1000 hakim ve savcı yardımcısı başvuruları ne zaman? 1000 hakim ve savcı yardımcısı sınavı hangi tarihte?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımına ilişkin sınav ilanının yayımlandığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "yargı hizmetlerinin vatandaşlara daha etkili ve verimli sunulması için tarafsız ve bağımsız yargının insan kaynağını güçlendirmeye devam ettiklerini" belirtti.

Tunç, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan alımların ardından bu yıl üçüncüsünün gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık" dedi.

Bu kapsamda 850 adli yargı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı ve 50 idari yargı hakim yardımcısı alınacak.

Sınavlar ne zaman yapılacak?

Sınavların ÖSYM tarafından 20-21 Aralık tarihlerinde yapılacağını açıklayan Bakan Tunç, adaylara başarılar diledi. Adaylar başvurularını, 4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında yapacak.

Eğitim süreci nasıl olacak?

Tunç, sınavı kazanan adayların 36 aylık eğitim sürecinden geçeceğini belirterek, "Hakim ve savcı yardımcılarımız, 1 yılını Türkiye Adalet Akademisi'nde, 2 yılını ise deneyimli yargı mensuplarının yanında ‘usta-çırak ilişkisi’ içinde geçirecek. Böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklar" dedi.

Bakan, "Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, Türkiye Yüzyılı’nı ‘adaletin yüzyılı’ yapacağız" ifadelerini kullandı.

Alım ilanına ilişkin detayların Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden erişilebileceği bildirildi.