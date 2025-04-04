Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Mahir Polat açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verdi.

"Sağlık durumu dikkatle takip edilmekte"

Bakan Tunç, resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Polat’ın sağlık sürecinin tüm aşamalarının doktor raporlarına uygun şekilde yürütüldüğünü belirtti. Açıklamada, “29 Mart 2025 tarihinde sağlık şikâyetleri üzerine önce kurum polikliniğinde ilk müdahalesi yapılan ve ardından Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman hekimlerce gerekli tüm tetkik ve tedavileri eksiksiz şekilde gerçekleştirilen tutuklu Mahir Polat’ın sağlık durumu hekimler tarafından dikkatle takip edilmektedir” denildi.

Tunç, taburcu edilen Polat’ın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ilaçla tedavisinin sürdüğünü, bugün itibariyle de cezaevi kampüsündeki hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Burada yapılan değerlendirmelerin ardından alınan Sağlık Kurulu kararıyla Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verildiği kaydedildi.

"İddialar gerçeği yansıtmamakta"

Açıklamada ayrıca, “Tüm bu süreçlerde tutuklunun bütün kontrolleri, tedavisini gerçekleştiren hekimlerin raporları doğrultusunda eksiksiz şekilde yerine getirilmektedir. Aksi yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Bakan Tunç, ceza infaz kurumlarındaki tüm tutuklu ve hükümlülerin sağlık hizmetlerine erişimin, yasal çerçevede ve titizlikle sağlandığını vurgulayarak, bu konuda herhangi bir ihmal ya da gecikmenin söz konusu olmadığını belirtti.