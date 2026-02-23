Adalet Bakanlığı her yıl binlerce sözleşmeli personel alımı yapıyor. 2026 yılı içinse 15 bin personel alımı yapılacak. Kısa süre içinde ilanın yayımlanması beklenirken sıklaşan soru ise "Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman" oluyor.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Sürecin mart ayında başlaması bekleniyor.

Adaylar başvurularını www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet sisteminde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.

İnfaz ve koruma memuru pozisyonlarına yapılacak atamalarda boy kilo ölçümü merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak ve her bir öğrenim düzeyi için ayrı ayrı olmak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı aday içerisinden boy ve kilo şartını taşıyanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanır.